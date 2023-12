Outcast: A New Beginning lanseres i mars

HQ

Utvikleren Appeal Studios og utgiveren THQ Nordic har kunngjort at det kommende action-eventyrspillet Outcast: A New Beginning offisielt lanseres i mars 2024. Spillet tar spillerne med til den fremmede verdenen Adelpha, der de må kjempe mot alle slags skapninger og den undertrykkende militærfraksjonen i et forsøk på å hjelpe det innfødte Talan-folket med å fullføre opprøret.

I beskrivelsen av spillet står det: "Slåss som Cutter Slade, tidligere Navy SEAL, og vinn tillit hos de lokale talanerne. Delta i geriljakrigføring, for eksempel ved å ødelegge fiendens ammunisjonskonvoier for å svekke baser, og velg fritt hvor neste angrep skal settes inn, slik at Talan-opprøret kan lykkes."

Outcast: A New Beginning lanseres 15. mars 2024 til en pris av £49,99/59,99 på PC og £59,99/€69,99 på Xbox Series X/S og PS5.