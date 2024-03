Outcast: A New Beginning - Nostalgien regjerer i denne fantastiske oppfølgere

HQ

Nostalgi er noe ganske mektig: en følelse som fanger oss og lar oss huske eller til og med gjenoppleve med hengivenhet tidligere opplevelser som berørte oss på en spesiell måte, som vi opplevde som unike og som, la oss ikke lure oss selv, kanskje ikke kan gjentas...

Det er ikke alle dataspill som får oss til å føle dette, men hvis vi tenker litt over det, vil vi helt sikkert komme til å tenke på noen titler som har overrasket oss, forbløffet oss og utvidet horisonten vår, og som har hatt stor innvirkning på vår opplevelse som spillere.

For meg er Outcast et av disse spillene: et actioneventyr som utspilte seg i den fremmede verdenen Adelpha, med en historie, grafikk og lydpresentasjon som var helt filmatisk og fantastisk, og som i 1999 bød på en unik cocktail av funksjoner i et videospill: en tredimensjonal åpen verden med fantastisk grafikk (som referanse kan nevnes at GTA 3 ble utgitt i 2001) befolket av en rekke NPC-er som det var mulig å samhandle med på en måte som aldri før, med en avansert AI for den tiden og overraskende gameplay-elementer. Kort sagt, en verden som føltes "levende". Som prikken over i-en klarte komponisten Lennie Moores enestående soundtrack, fremført av Moscow Symphony Orchestra and Chorus, å løfte helhetsopplevelsen til stratosfæriske nivåer.

Et kultverk av dette kaliberet fortjente en oppfølger, og denne var faktisk under utvikling i noen år, kort tid etter utgivelsen av originalen. Etter noen mislykkede forsøk så det ut til at historien til Outcast ikke kunne fortsette, og at vi aldri ville kunne vende tilbake til Adelpha, den utrolige verdenen med så mange historier å fortelle og mysterier å oppdage...

Heldigvis har utvikleren Appeal Studios reist seg fra asken, og etter å ha laget en nyinnspilling av Outcast (Outcast: Second Contact) i 2017, tilbyr teamet nå en sjenerøs demo av oppfølgeren, utgitt av THQ Nordic, slik at vi kan forberede oss på utgivelsen av Outcast: A New Beginning, som lanseres 15. mars. Denne demoen er tilgjengelig på PC, Xbox Series og PS5, og etter å ha spilt og analysert PS5- og Xbox Series X-versjonene, som tilbyr tre segmenter (utforskning, kamp og historie) og fire vanskelighetsgrader (historie, lett, normal og vanskelig). Hvert av de tre segmentene i demoen kan spilles to ganger (når denne artikkelen publiseres, er denne begrensningen fjernet), og "utforskning" og "historie" har en tidsbegrensning på 20 minutter (denne begrensningen gjelder fortsatt), mens "kamp"-segmentet ikke har noen tidsbegrensning, selv om det er en romlig begrensning, slik at man ikke kan utvide utforskningen utover et forhåndsbestemt område.

Vi sa at nostalgi er mektig, men den er også farlig, og skaper en snikende idé hos de av oss som likte det første Outcast: "vil det endelige spillet være på nivå med originalen?", noe som kanskje høres urettferdig ut, men som vi må ta i betraktning i en tidsperiode overfylt av åpne spill som har tatt og utviklet til nye nivåer noen av elementene som gjorde Outcast unikt i 1999. Så snart vi starter demoen, blir min første tvil fjernet allerede på startskjermen: lydsporet, igjen av Lennie Moore, slår ikke bare til med samme kraft som originalen, men denne gangen overrasker det oss også med kor tolket på Agazork, språket til Talan, innbyggerne i Adelpha. Originaltittelen hadde allerede en liten ordbok over språket i bruksanvisningen, og det var mulig å lære seg litt agazork mens vi fordypet oss i Talan-kulturen gjennom dialoger med de innfødte. Alt tyder på at man i Outcast: A New Beginning har tatt dette til et nytt nivå, og ikke bare i lydsporet, for i interaksjonen med Talan har vi en svært nyttig ordliste som kan aktiveres i samtaler og dermed gi oss all den informasjonen og konteksten vi trenger på en ikke-påtrengende måte. Det er veldig hyggelig å se at nedtellingen på 20 minutter settes på pause under dialogen, slik at vi kan utforske dem i detalj og uten hastverk.

Cutter Slade, helten fra originalen, er igjen hovedpersonen i oppfølgeren og dens demo. Han er en actionhelt som dem vi finner i filmene fra 90-tallet: ekstremt dyktig i kamp, med en fortid full av skygger og flere feil, men samtidig morsom og sympatisk, med en humor full av filmreferanser og veldig lik Richard Dean Andersons Jack O'Neill i Stargate SG-1. Hvis Outcast er bestefaren til de åpne 3D-verdenene, er Cutter Slade den kule onkelen eller eldre fetteren vi elsket å treffe på familiegjenforeningene i barndommen.

Denne gangen har Slade en jetpack som gjør at han kan bevege seg dynamisk over spillets enorme kart. I tillegg er utseendet hans forbedret i forhold til det første spillet, og den ikoniske oransje T-skjorten er byttet ut med et mer forseggjort, men trofast kostyme med det grafiske symbolet som identifiserer ham som Ulukai, Talans frelser.

Et annet bemerkelsesverdig aspekt ved hovedpersonen er at han denne gangen har blitt gjenopplivet av Yods (Talans guder) og lider av hukommelsestap: et svært passende virkemiddel for ikke å etterlate seg nye spillere som kanskje aldri har opplevd originalen. Dette passer også med det faktum at spillets tittel har mistet tallet "2" i løpet av utviklingen. I spillet fra 1999 måtte Slade reise til Adelpha og eskortere et forskerteam gjennom en portal for å reparere en skadet utforskningssonde som satte både jordens og Adelphas eksistens i fare.

I kampene i demoen kjemper hovedpersonen mot androider fra invasjonsstyrken som angriper Adelpha, og mot noen av planetens farligste dyr. I en første kontakt har denne kampen vært morsom og dynamisk, og fremhever bruken av modifiserbare våpen, et energiskjold og den nevnte jetpacken, elementer som vi kan kombinere etter eget ønske for å møte kampene våre med et visst nivå av tilpasning.

Grafikkmotoren Unreal gir en pålitelig grafisk fremstilling av kunstnerisk design som briljerer med sin skjønnhet, og kombinerer de rike landskapskontrastene i Adelphas biomer med en teknologisk/futuristisk komponent representert av invasjonsstyrken.

Den visuelle effekten, på teknologisk nivå, er kanskje ikke på høyde med originaltittelen fra 1999, men den ser ut til å være på et veldig bra nivå til tross for noen uregelmessigheter i frameraten, noe som er å forvente i en demo og som vi vil sjekke om de forblir i det endelige spillet ved lansering. Jeg har også funnet noen klippingsfeil, noe som er vanlig i spill med verdener av disse dimensjonene. I PS5-demoen var jeg for eksempel i stand til å passere gjennom et energiskjold som skulle være ugjennomtrengelig. En annen gang, i kampens hete og mens jeg brukte jetpacken, var jeg så uheldig å bryte gjennom taket på en bygning, slik at karakteren min ble fanget. I en ny gjennomspilling av demoen opplevde jeg imidlertid ikke disse feilene igjen da jeg prøvde å gjenta handlingene mine.

Den uttømmende utforskningen av spillkartet i løpet av disse 20 minuttene gjør at vi oppfatter flere detaljer (Talan-bosetninger, tilsynelatende ødelagte landsbyer, eldgamle templer, romskip ...) som klarer å tenne nysgjerrigheten vår for historien i spillet.

Og det er nettopp måten historien utfolder seg på som vil ende opp med å diktere, rent personlig, suksessen til denne tittelen. Alle elementene som vi fans elsket i originalen, er til stede her, forbedret og utvidet. Kjærligheten og respekten for originaltittelen er tydelig i demoen, og ambisjonene er også tydelige. Det som er uklart, er hovedfortellingen og de mange sideoppdragene ... informasjon vi håper å kunne utdype i vår fremtidige anmeldelse av Outcast: A New Beginning. For øyeblikket føler jeg meg håpefull og veldig glad for endelig å kunne vende tilbake til mitt elskede Adelpha.