Outcast: A New Beginning traileren ønsker oss velkommen til Adelphas verden

Som en del av THQ Nordic Showcase har utvikleren Appeal Studios nettopp delt en ny titt på det kommende Outcast: A New Beginning. Spillet, som tar spillerne med til en sci-fi-verden kjent som Adelpha, kommer til PC, PS5 og Xbox Series-konsoller på en uspesifisert dato i fremtiden, men som en del av en pressebriefing har vi fått vite litt mer om spillet.

I dette spillet skal du ikle deg karakteren Cutter Slade og kjempe mot en invaderende fraksjon som er ute etter å kontrollere planeten. For å gjøre dette får du tilgang til en armada av modulære våpen med over 30 oppgraderbare alternativer, samt en oppgraderbar jetpack som lar deg gli og fly rundt i verden.

Vi blir fortalt at historien starter nesten umiddelbart, og at spillerne bare trenger å gå gjennom en kort introduksjon før de får lov til å utforske den åpne verdenen etter eget ønske. Verdenen hevder også å legge bort en rekke av de typiske open world-tropene, som tårn og utposter, og ber deg i stedet om å tenke strategisk på hvordan du overvinner trusler og bremser og stopper invasjonsstyrkene.

Spillet er inspirert av 80- og 90-tallets sci-fi og har en lett og humoristisk tone. Det utvikles også av samme utvikler som skapte originalen fra 1999, og beskrives som en ekte fortsettelse av serien. Det kalles bare A New Beginning for å fjerne stigmaet om at man må ha spilt originalen Outcast for å forstå dette spillet, og det er også derfor spillet har droppet navnet Outcast 2.

Mens vi venter på å få vite når spillet lanseres, får vi vite at spillet vil strekke seg over 35+ timer for folk som virkelig vil utforske alt som tilbys, og at utviklingsteamet er nær betafasen for spillet.