Jeg var overhodet ikke forberedt på hvor mye metahistorie Jonah Hill hadde satt sammen med Apple TVs Outcome. På papiret finner vi en komediefilm som følger en Hollywood-stjerne, spilt av Keanu Reeves, som vender tilbake til rampelyset etter mange års fravær, og håndterer alle komplikasjonene det fører med seg. Man tar dette grunnleggende premisset, legger til stjernene Hill og Cameron Diaz, med et par cameos fra ikoner som Martin Scorsese, og binder det hele sammen i en liten sløyfe som er rundt 80 minutter lang, og når man ser det på avstand, virker det som en ganske vanlig komedieformel. Men i praksis er Outcome en til tider morsom, men mangelfull riff på Keanu Reeves' faktiske liv.

Outcome handler nemlig om mer enn bare å følge en stjerne som vender tilbake til rampelyset, for den handler faktisk om denne stjernen som må innse at han ikke er sympatisk. Til tross for at han har vært Hollywoods gullgutt i tre tiår, har han fremmedgjort flere mennesker enn han har fått venner, og jeg vet hva du tenker: "Det høres ikke ut som Keanu i det hele tatt ...", og fra vårt perspektiv som fans av den legendariske skuespilleren er jeg tilbøyelig til å si meg enig. Men de fleste av oss kjenner faktisk ikke Reeves, så det er umulig å felle en slik dom. Når vi er vitne til at karakteren hans i denne filmen, en hovedperson kjent som Reef Hawk, desperat leter på nettet for å finne antydninger til at hans lojale fans har oppdaget en sprekk i den ellers perfekte fasaden hans, samtidig som han får kontroll over en lekkasje som utpresser ham om noe han ikke husker noe av, blir det hele til en svært meta og sjokkerende gjenkjennelig tolkning som føles som om den aldri kunne vært en realitet uten å ha den tilsynelatende plettfrie Reeves ved roret. Igjen, det er ikke et direkte eksempel på Reeves' faktiske liv, men det virker sjokkerende kjent.

Så uansett, vi finner et handlingspremiss som er ganske unikt og har sine glimt av briljans, men det tynges ned av en rekke andre kreative avgjørelser som rett og slett ikke treffer meg. For det første spiller Hill en kriseadvokat ved navn Ira, som er helt uutholdelig gjennom mesteparten av filmen. Det er et kort øyeblikk midtveis i filmen hvor Ira blir mer autentisk og menneskelig, men resten av filmen fremstår han som usympatisk, høylytt og, kanskje viktigst av alt, ikke særlig morsom. Og selv om jeg liker Reeves, er han ikke akkurat den mest karismatiske skuespilleren, og hans prestasjon som Reef Hawk overlater en del å ønske. De andre stjernene og ikonene som brukes som enten nøkkelpersoner (som Diaz) eller cameo-lignende roller (Scorsese) etterlater heller aldri noe stort inntrykk, noe som til syvende og sist gir en film som man til slutt, når rulleteksten ruller, opplever at man ikke har opplevd så mye eller blitt følelsesmessig berørt i det hele tatt. Den er rett og slett litt flat fra start til slutt.

En av de få styrkene er hvordan den gjør narr av aktuelle hendelser og trender, med morsomme nikk til Kanye Wests implosjon eller til den eksentriske og forvirrende livsstilen til "Real Housewives". Det er elementer i denne filmen som skiller seg ut, og Hill leker til og med med noen interessante overganger og scenografivalg for å levere ganske slående scener fra et visuelt perspektiv. Men samtidig føles det ikke som om Outcome helt forstår oppdraget, til å være en film som først og fremst er laget for å være en komedie.

Et naturlig sammenligningspunkt for Outcome ville være The Studio, for selv om den ene er en film og den andre en TV-serie, er begge designet for å gi et innblikk i det moderne Hollywood samtidig som de er morsomme. I sistnevnte trives Seth Rogen og gjengen, som serverer vittig og minneverdig komedie kombinert med historier og sekvenser som føles mer ekte og karismatiske. Outcome har ikke det. Det er på grunn av dette at jeg nok en gang stiller spørsmål ved hvorfor Apple TV, til tross for sin stamtavle for virkelig utmerket og fremragende TV, ikke ser ut til å nå de samme standardene for spillefilmprosjekter ... Og Outcome er knapt nok spillefilmslengde, ettersom jeg har sett TV-"episoder" som er lengre enn denne filmen.

Det kan høres ut som om jeg er veldig kritisk til denne filmen - og jeg er skuffet over den på grunn av potensialet den har - men dette kommer mest av at jeg har vokst til å forvente store ting fra Apple TV. Denne filmen er ikke fantastisk. Den er fullt mulig å se, men den kan ikke måle seg med de andre bemerkelsesverdige innsatsene som denne strømmeplattformen har gitt ut tidligere. Av en eller annen grunn ser det ut til at Apple TV bare ikke kan knekke filmer, og Outcome er et annet eksempel på dette.