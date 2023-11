HQ

Aldersvurderinger, kryptiske "innsidere" og mer har indikert at Outer Wilds endelig var nær lansering på Nintendo Switch, så dagens kunngjøring er ikke overraskende selv om den er gledelig.

Traileren nedenfor avslører at Outer Wilds kommer til Nintendo Switch 7. desember i form av Archaeologist Edition. Det betyr at du får grunnspillet og Echoes of the Eye-utvidelsen i én fantastisk pakke. En fysisk versjon blir tilgjengelig en gang i 2024.