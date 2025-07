Outright Games avvikler det spanske studioet Aheartfulofgames og har til hensikt å si opp de 28 ansatte

HQ

Det er trist, men en dag til må vi gjøre publikum oppmerksom på et nytt tilfelle av studio-nedleggelser av "tvetydige" bedriftsårsaker. Spansk studio Aheartfulofgames, et internt studio av Outright Games, og utviklere av blant annet Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms og DreamWorks Spirit: Lucky's Big Adventure, skal stenge helt, og de 28 ansatte blir oppsagt.

Representanter for studioets arbeidere hevder at hele teamet har vært i limbo i flere måneder etter den systematiske kanselleringen av to (utgivergodkjente) spillprosjekter i februar i fjor, som ble direkte etterfulgt av en manglende invitasjon til å delta på et selskapsmøte, i likhet med utgiverens andre interne team, i mai. I mellomtiden fortsatte OG ifølge arbeiderne med oppkjøp av studioer og ansatte.

Outright Games har sendt en offisiell uttalelse til Gamesindustry.biz etter å ha konsultert dem om nedleggelsen, som har blitt kommunisert gjennom "Coordinadora Sindical del Videojuego", en fagforening for videospillarbeidere i Spania. Den lyder som følger :

"Vi kan bekrefte at Outright Games har innledet en formell konsultasjonsprosess om den foreslåtte nedleggelsen av Aheartfulofgames.

"Dette er en vanskelig situasjon, og det er ikke en beslutning vi har tatt lett på. Vi anerkjenner teamets engasjement og forstår hvilken innvirkning dette kan ha på de berørte.

"Vi har vært i dialog med ledelsen i studioet i løpet av det siste halvåret, etter en intern gjennomgang, og vi er i dialog med de ansattes representanter for å få på plass en best mulig pakke og støtte til teamet.

"Outright Games er fortsatt fokusert på å levere familieunderholdning av høy kvalitet og å bygge en bærekraftig struktur for å støtte dette målet."

Ettersom oppsigelsen ikke har blitt avtalt mellom de ansatte og selskapet, har CSVI iverksatt arbeidskonflikt i påvente av en løsning med ledelsen. Situasjonen minner om det Gamereactor rapporterte for et par uker siden om skjebnen til Secret 6 Madrid av utgiveren Testronic, som vil utføre nedleggelsen denne uken.