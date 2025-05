Outright Games samarbeider med NBA om et familievennlig partyspill

Så sent som i går rapporterte vi om nyheten om at Outright Games, kjent for å være en utgiver som er skreddersydd for barnevennlige spill, har en ny Bratz-tittel på vei. Det spillet lanseres i september, men det er ikke den eneste tittelen som utgiveren har planlagt for høstmåneden.

Outright Bratz har også avslørt at de samarbeider med NBA om å lage et familievennlig partyspill. Dette kommer fra utvikleren Unfinished Pixel, og er kjent som NBA Bounce, og det er et lokalt flerspillerspill der opptil fire spillere kjemper mot hverandre i en rekke aktiviteter og minispill med basketballtema.

Spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Switch, og vil tilby en håndfull unike moduser, i tillegg til 32 trofeer å samle, pluss samleobjekter å skaffe seg. Det vil være avatarer som kan tilpasses, både mannlige og kvinnelige, og alle de offisielle NBA-maskotene er også satt til å være med som spillbare karakterer. Vi er også informert om at det vil være tre vanskelighetsgrader å velge, intuitive kontroller og omfattende opplæringsprogrammer.

Med NBA Bounce satt til lansering 26. september, sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.