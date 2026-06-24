Outright Games skal kjempe mot Grand Theft Auto VI i november med en brettspillkolleksjon

Outright Games har jevnlig delt sin portefølje av prosjekter og titler for høsten 2026, med The Cat in the Hat, The Grinch, Sesame Street og flere på vei. Nå vet vi om et nytt spill som skal lanseres om noen måneder, og denne tittelen er et av de svært, svært få modige prosjektene som lanseres i november - samme måned som Grand Theft Auto VI.

Kjent som Hasbro Games Junior Collection, er dette i praksis en tittel som samler digitale varianter av juniorutgavene av Monopoly, Cluedo og The Game of Life. Den er designet for å være tilgjengelig og enkel å ta i bruk og nyte, med et forenklet regelsett som skal gjøre den egnet for spillere i alle aldre og med ulike ferdighetsnivåer.

Spillet vil by på tilpassbare avatarer, kostymer som kan låses opp, fremgang på tvers av de tre brettspillene, samt støtte for lokalt flerspillermodus med opptil fire spillere. Utover dette vil alle som har spilt Monopoly, Cluedo eller The Game of Life være noe kjent med hva de kan forvente seg fra hvert av brettspillene.

Når det gjelder lanseringsplanene for Hasbro Games Junior Collection, vil prosjektet debutere på PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1 og 2 den 6. november. Sjekk ut annonseringstraileren for spillet nedenfor.