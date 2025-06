Outright og Aardman går sammen om et toppstyrt Chicken Run-kuppspill

Aardman har noen spennende prosjekter planlagt for fremtiden. I tillegg til en ny Shaun the Sheep-film i 2026 og et Pokémon-prosjekt som vi forventer å møte i 2027, samarbeider leiranimasjonsstudioet nå også med den familievennlige spillutgiveren Outright for å lage en tittel som foregår i Chicken Run -serien.

Det er kjent som Chicken Run: Eggstraction, og det er et toppstyrt heist-spill som fortsetter etter hendelsene i Chicken Run: Dawn of the Nugget -filmen som hadde premiere først i 2023. Det inneholder en rekke tilbakevendende karakterer, som alle må slå seg sammen for å infiltrere befestede gårder for å befri kyllingene som er fanget der, samtidig som de unngår flere sikkerhetstiltak og trusler.

Vi får beskjed om å forvente offisiell stemme fra Bella Ramsey, som vender tilbake som Molly, og Josie Sedgwick-Davies, som også dukker opp som Frizzle, alt på toppen av en historie som er skrevet av Dawn of the Nugget bidragsyter Larry Rickard. Det vil være nye skurker å overvinne og til og med en "overraskende cameo fra den siste Wallace & Gromit-filmen å få øye på", noe som tyder på at en viss ondskapsfull pingvin vil dukke opp, slik han gjorde kort i Dawn of the Nugget også.

Når det gjelder hva du kan forvente deg fra Chicken Run: Eggstraction, legger beskrivelsen til: "Ta kontroll over Chicken Run-figurene, og legg ut på et oppdrag for å infiltrere fem befestede gårder og frigjøre de fangede kyllingene. Men pass på, det er mange eggstra sikkerhetstiltak på plass som spillerne må overvinne for å lede disse hønene til frihet. Fra å unngå overvåkningskameraer og mennesker som holder øye med dem, til å gjemme seg i trafikkjegler, vil spillerne bli satt på prøve når det gjelder list, ferdigheter og strategi. Spillet er utstyrt for opptil to spillere i lokalt samarbeid, og spillerne kan takle dette høyoktane eventyret alene, eller slå seg sammen med en venn for å klekke ut en plan for å lykkes."

Spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S og Switch, alle på en ikke fastsatt dato i høst.