Outright presenterer første titt på TMNT: Mutants Unleashed gameplay

For noen uker siden fortalte vi deg alt om den spennende Collector's Edition av Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, en action-plattformspill brawler laget av Outright Games i samarbeid med Paramount, og basert på den nylige TMNT: Mutant Mayhem versjonen av de ikoniske karakterene.

Nå kan vi følge opp med å dele det første glimtet av spillingen i tittelen, som viser hvordan spillerne kan slå seg sammen med Leonardo, Michelangelo, Raphael og Donatello for å håndtere en helt ny mutanttrussel som plager gatene i New York City.

Vi blir fortalt at spillet vil se spillere utforske kloakkene og gatene i NYC i en rekke fartsfylte oppdrag. Dette vil bli støttet med et XP-progresjonssystem som lar spillerne forbedre og utvikle skilpaddenes krefter, og vi kan også forvente at noen få kjente ansikter også dukker opp, inkludert Master Splinter, April, Bebop, Rocksteady, og mer. Spillet vil tilby enspiller-action, men også co-op for opptil to spillere, og vi kan også forvente skateboarding-action som en metode for Turtles for å enkelt bevege seg rundt NYC.

TMNT: Mutants Unleashed kommer til PC og konsoller 18. oktober 2024, og du kan se den nye traileren nedenfor.