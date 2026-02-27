OutRun fyller 40 år: Vi rangerer de fem beste spillene i serien

HQ

Jeg husker fortsatt tydelig mitt aller første møte med den røde testbilen. Den suste langs svingete veier i umulige hastigheter, unngikk lastebiler og biler med en merkelig dødsforakt, og i setet ved siden av verdens kuleste sjåfør satt den anonyme, men ikoniske blondinen med det pikselerte håret sitt flagrende i vinden.

Segas solfylte arkaderacer var umulig å ta øynene fra, og å finne den stående i et røykfylt, snuskete rom om bord på en av TT-Lines Trelleborg-Travemünde-ferger var ikke helt det mini-Marcus hadde forventet. Foreldrene mine nektet selvfølgelig å gi meg noen mynter å "kaste bort" på maskinen, så jeg måtte nøye meg med å stå der, holde i det lille rattet i hardplast og late som.

Det var et minne som ble sittende fast i meg lenge, og faktisk sådde det frøet som senere blomstret opp til en skamløs kjærlighet for arkade-racing i alle dens former. Yu Suzukis mesterverk forandret ikke bare meg, men også hele racingsjangeren, og klarte i samme åndedrag å skape en helt unik estetikk. Det handlet like mye om estetikken som om atmosfæren.

Outrun var nesten for kult for sitt eget beste, og la grunnlaget for alt fra Ridge Racer- og Cruis'n-seriene til dagens synthwave-kultur og retrobølge. Ja, til og med musikksjangeren "OutRun" bærer navnet sitt som et digitalt monument over neonfarget nostalgi, og uten spillet hadde vi kanskje aldri hørt Kavinskys fantastiske musikk.

I fire tiår har serien sklidd mellom arkadehallene og hjemmekonsollene, med blandet resultat. Veien har ikke vært helt uten hull, for å si det sånn, men hjertet har alltid vært på rett sted. Drømmen har alltid levd videre, selv i de mørkeste periodene da Segas fremtid sto på spill: den åpne veien, friheten, eventyret og en sommerfølelse som alltid forbløffer deg. Så for å feire 40 år med magi benytter vi anledningen til å rangere de fem beste spillene i serien.

5. OutRun Online Arcade (2009)

Dessverre skulle det vise seg å bli det siste OutRun-spillet vi noen gang skulle få. I hvert fall inntil Sega bestemmer seg for å blåse nytt liv i serien. Og selv om innholdet var noe slanket sammenlignet med tidligere versjoner, og lisensproblemer gjorde at spillet senere forsvant fra digitale butikker, lever minnet videre i dag. For pokker, det var utrolig gøy å sitte på nettet og skli rundt mot andre glade OutRunnere i jakten på de siste millisekundene. Sjelen til OutRun 2 var intakt, komplett med leken arkadefysikk, svingete veier og landskap som suste forbi i halsbrekkende fart, og (selvfølgelig) den magiske musikken. Onlinemodusen bød også på noe serien aldri hadde hatt før: muligheten til å dele bilturen med andre spillere over hele verden.

4. Turbo OutRun (1989)

Hvordan lager man egentlig en oppfølger til det som på den tiden var et veritabelt fenomen? Med turbo, selvfølgelig - mer av alt - raskere, mer aggressivt og et tydeligere fokus på konkurranse og adrenalin. Her ble feriekjøring delvis erstattet av ren racing. Du konkurrerer mot rivaler på veiene i USA, oppgraderer bilen din mellom etappene og får en følelse av progresjon som originalen manglet. Det var nesten proto-Need for Speed før serien i det hele tatt eksisterte. Puristene fnøs, og den avslappede atmosfæren var borte, men det viste også at OutRun-konseptet hadde god plass til å vokse, og Sega våget å prøve ut mange nye ideer. I dag føles spillet som seriens uregjerlige og litt rampete fetter. Høylytt, rebelsk og litt kantete, men også like fascinerende og vågalt - et viktig skritt i seriens utvikling, selv om det neppe er det mest ikoniske.

3. OutRun 2006: Coast 2 Coast (2006)

Sega og AM2 var i godt humør på midten av 2000-tallet, og med Coast 2 Coast bygde de ikke bare videre på det vanvittig sjarmerende OutRun 2, men overdoserte også nesten på innhold. Det var tonnevis av baner, spillmoduser, utfordringer og lisensierte røde hingster å låse opp - for de som var klare for utfordringen. Coast 2 Coast-modusen ga også spillet en helt annen struktur enn tidligere, og variasjon er noe som gleder. Det var lekent og balansert, med et drifting-system som fikk selv de grønneste sjåførene til å rocke, men som også bød på masse dybde for den arrete veteranen. Mange anser dette for å være det mest komplette spillet i serien, og det er lett å se hvorfor. Det var OutRun på sitt mest maksimale: større, flottere og mer selvsikkert enn noensinne.

2. OutRun 2 (2003)

Etter ti års stillhet gjorde Sega det tilsynelatende umulige: De gjenopplivet OutRun - og klarte faktisk å overgå forventningene. OutRun 2 var en perfekt nytolkning. Grafikken var blendende for sin tid, fartsfølelsen fenomenal, og det splitter nye operativsystemet tilførte et helt nytt lag til den sommerlige suppen. Det var fortsatt en romantisk biltur, bare oppgradert til det 21. århundrets teknologi. Sporene slynget seg gjennom europeiske kystveier, ørkener og alpelandskap, alt til lyden av remixede klassikere - nostalgisk, men moderne. Det viktigste var imidlertid hvor godt OutRun 2 håndterte tonen, og Sega var smarte nok til å virkelig omfavne seriens særegne sjarm i stedet for å forsøke seg på kynisk "kulhet". Resultatet ble kanskje et av de mest elskede arkaderacingspillene noensinne.

1. OutRun (1986)

Det er vel ingenting som slår den fortryllende følelsen av å sette seg inn i et av de hydrauliske førerhusene. Ta tak i det steinharde plastrattet, sett inn en mynt og akselerer mot den pikselerte horisonten. Og til tross for at det har gått så mange år, glitrer den røde testbilen fortsatt like vakkert som alltid. OutRun er videospill i sin reneste form. Uhemmet glede og en følelse av solskinn, frihet og digital romantikk. Fra den (på den tiden) forbløffende skaleringen av sprites til de pipende tonene. Magical Sound Shower, Passing Breeze og Splash Wave - som fortsatt lever videre i dag og trives som en del av DNA-et som former Synthwave-, indie- og retroestetikken verden over. Enten du tenker over det eller ikke. OutRun er ikke bare det beste spillet i serien. Det er en av de største opplevelsene i arkadehistorien.

Er du enig i listen, og hva er dine beste OutRun-minner?