Outward 2 blir utsatt i siste øyeblikk, vil ikke lenger lanseres i juli som planlagt, men i stedet i 2027

Mens høstsesongen blir stadig travlere med store spillutgivelser, blir juli faktisk litt roligere. Vi sier dette fordi utvikleren Nine Dots har besluttet å utsette overlevelsesspillet Outward 2, og skyver dermed prosjektet fra 7. juli til en Early Access-lansering en gang i 2027.

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Du tenker kanskje at dette er en ganske betydelig utsettelse for et spill som var så nær lansering, men årsaken ser ut til å være at Nine Dots ikke ønsker å levere «et produkt som kanskje ikke oppfyller forventningene dine».

Dette er bekreftet i et innlegg om utsettelsen, der studioet forklarer at nylige tilbakemeldinger har ført til endringen, da «det siste vi ønsker, er å skuffe fans av Outward, og det har kommet mange kommentarer om at de ønsker at spillet skal få mer tid i utvikling før lanseringen. Hensikten med en beta er å lytte til tilbakemeldinger, og det skal vi gjøre.»

Nine Dots’ administrerende direktør og kreative leder, Guillaume Boucher-Vidal, har personlig beklaget endringen av lanseringsdatoen og uttalt at «det beste vi kan gjøre er å ta en grundig og ærlig titt på spillet og på teamet vårt, og spørre oss selv: vil dette om noen uker være godt nok til at vi kan ta betalt for det? Målet vårt er å skape et så markant sprang mellom denne betaversjonen og lanseringen i Early Access at vi vinner spillernes tillit. Dere var med fra starten av Outward, og det var derfor vi lyktes. Vi ønsker at dere skal være glade for å være med igjen på Outward 2.”

Når det gjelder den nøyaktige nye lanseringstidspunktet, vil dette bli kunngjort på et senere tidspunkt, men utvikleren avsluttet med følgende: «Jeg beklager at vi ikke kunne gi dere spillet dere fortjener i tide. Jeg antar det er spillutviklingens svar på et nederlagsscenario: et tilbakeslag, og vi kommer tilbake bedre forberedt.»

Gledet du deg til « Outward 2 »?