Outward 2 blir utsatt i siste øyeblikk, vil ikke lenger lanseres i juli som planlagt, men i stedet i 2027
Utvikleren gjør en stor endring, da de ikke ønsker å levere «et produkt som kanskje ikke oppfyller forventningene dine».
Mens høstsesongen blir stadig travlere med store spillutgivelser, blir juli faktisk litt roligere. Vi sier dette fordi utvikleren Nine Dots har besluttet å utsette overlevelsesspillet Outward 2, og skyver dermed prosjektet fra 7. juli til en Early Access-lansering en gang i 2027.
Du tenker kanskje at dette er en ganske betydelig utsettelse for et spill som var så nær lansering, men årsaken ser ut til å være at Nine Dots ikke ønsker å levere «et produkt som kanskje ikke oppfyller forventningene dine».
Dette er bekreftet i et innlegg om utsettelsen, der studioet forklarer at nylige tilbakemeldinger har ført til endringen, da «det siste vi ønsker, er å skuffe fans av Outward, og det har kommet mange kommentarer om at de ønsker at spillet skal få mer tid i utvikling før lanseringen. Hensikten med en beta er å lytte til tilbakemeldinger, og det skal vi gjøre.»
Nine Dots’ administrerende direktør og kreative leder, Guillaume Boucher-Vidal, har personlig beklaget endringen av lanseringsdatoen og uttalt at «det beste vi kan gjøre er å ta en grundig og ærlig titt på spillet og på teamet vårt, og spørre oss selv: vil dette om noen uker være godt nok til at vi kan ta betalt for det? Målet vårt er å skape et så markant sprang mellom denne betaversjonen og lanseringen i Early Access at vi vinner spillernes tillit. Dere var med fra starten av Outward, og det var derfor vi lyktes. Vi ønsker at dere skal være glade for å være med igjen på Outward 2.”
Når det gjelder den nøyaktige nye lanseringstidspunktet, vil dette bli kunngjort på et senere tidspunkt, men utvikleren avsluttet med følgende: «Jeg beklager at vi ikke kunne gi dere spillet dere fortjener i tide. Jeg antar det er spillutviklingens svar på et nederlagsscenario: et tilbakeslag, og vi kommer tilbake bedre forberedt.»
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