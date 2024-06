Ova Magica slippes som Early Access 23. juli

På et arrangement med indietitler som gårsdagens Guerrilla Collective dukker det selvfølgelig opp livssimuleringer med RPG-innslag som ønsker å fortsette suksessen til spill som Harvest Moon, Stardew Valley eller Animal Crossing: New Horizons, så PC-spillere vil snart ha et annet felt der de kan dyrke et stille liv.

Ova Magica har fåtten ny trailer som avslører at spillet slippes som Early Access på Steam fra 23. juli (demoen er tilgjengelig nå). Det ser ut til at vi får en koselig opplevelse med denne, selv om det også vil være fangehull og bosskamper, men det ser ikke ut til å være kjernen i opplevelsen.

Sjekk ut traileren nedenfor. Ser dette ut som noe for deg?