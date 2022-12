Over 10 millioner spillere har flydd rundt i Microsoft Flight Simulator

HQ

Med sin nydelige presentasjon og omfattende tilpasningsvennlige kontrollere har Microsoft Flight Simulator blitt en langt større suksess enn mange trodde. Dette har selvsagt bare gjort enda flere nysgjerrige på A Plague Tale: Requiem-skapernes forrige spill, noe som har gitt resultater.

Asobo Studio kan altså avsløre at over 10 millioner spillere har prøvd Microsoft Flight Simulator de siste to årene. Som vanlig bemerker de at dette ikke er salg siden spillet blant annet har vært en braksuksess på Game Pass, men en imponerende og hyggelig milepæl er det likevel. Særlig siden det ikke kommer til å stoppe der, for utviklerne lover å gi oss enda mer innhold i 2023.