Krisen rundt bronsemedaljene til Paris 2024 fortsetter, og har blant annet ført til at noen av de ansvarlige for fiaskoen har blitt utrenset: defekte medaljer som var degradert til det ugjenkjennelige. Bilder av bronsemedaljene har gått viralt de siste ukene, og noen utøvere, som den franske svømmeren Yohann Ndoye Brouard, spøkte med at de så ut som om de kom fra "Paris 1924", mens andre, som den spanske bokseren Reyes Plá, var spesielt sinte.

Heldigvis tok organisasjonskomiteen for OL i Paris 2024 raskt kontakt med Monnaie de Paris (det ikke lenger så prestisjefylte franske myntverket), og den franske avisen La Lettre hevder at over 100 defekte medaljer ble returnert av misfornøyde utøvere.

Heldigvis vil de bli erstattet, men omdømmeskaden (i tillegg til kostnadsoverskridelsen) er der, og tilsynelatende har tre personer fått sparken eller har sagt opp, inkludert industridirektør Jacky Frehel og produksjonsdirektør Éric Matte.

Og dette er ikke første gang noe slikt skjer med La Monnaie: som oppdaget av Relevo, returnerte Huawei 12 000 medaljer (som overleveres til ansatte) på grunn av sprekker.