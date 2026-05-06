Over 13 000 flyvninger har blitt kansellert i mai på grunn av økende priser på flydrivstoff

Med det store presset på drivstoff rundt om i verden som følge av den pågående konflikten i Midtøsten og Hormuzstredet, begynner vi endelig å se hvordan dette påvirker luftfartsindustrien.

Ifølge BBC News rapporteres det at så mange som 13 000 flyvninger har blitt kansellert rundt om i verden i løpet av mai, og at rundt to millioner flyseter har blitt fjernet på grunn av de økende drivstoffkostnadene, noe som gjør det utfordrende å drive kommersielle flyvninger.

Informasjonen sier at de stedene som har sett flest kansellerte flyvninger er München og Istanbul, mens noen områder, inkludert Storbritannia, "opererer som normalt og ikke har forsyningsproblemer for øyeblikket". Dette har ført til at enkelte myndigheter har tatt forholdsregler i tilfelle regioner likevel skulle bli berørt, deriblant Storbritannia, noe som vil forhindre at flyselskapene mister avgangs- og landingstider hvis det skulle oppstå kanselleringer.

Det er også tydelig at prisen på flydrivstoff har doblet seg siden konflikten i Midtøsten startet, med en opprinnelig kostnad på rundt 700 dollar per tonn og en nåværende pris på over 1500 dollar.