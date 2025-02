Over 150 000 kanadiere har signert et opprop som krever at Musks statsborgerskap tilbakekalles Masseoppropet får vind i seilene etter hvert som Musks samarbeid med Trump vekker nasjonale motreaksjoner.

HQ Mer enn 150 000 kanadiere har signert et opprop som krever at Elon Musk fratas sitt kanadiske statsborgerskap, med den begrunnelse at hans nære tilknytning til USAs president Donald Trump undergraver Canadas nasjonale interesser. Oppropet anklager Musk, som har kanadisk statsborgerskap gjennom sin mor, for i praksis å arbeide for en utenlandsk regjering som er fiendtlig innstilt til Canadas suverenitet, og som fører en politikk som truer landets uavhengighet og økonomiske stabilitet. Trump, som gjentatte ganger har luftet tanken om å innlemme Canada i USA, har økt spenningene med trusler om økonomiske sanksjoner og nedlatende bemerkninger om statsminister Justin Trudeau. Til tross for den økende støtten er det usikkert om underskriftskampanjen vil lykkes, ettersom tilbakekalling av statsborgerskap er juridisk komplisert og politisk sensitivt. Inntil videre gjenstår det å se hvordan den kanadiske regjeringen vil reagere på dette enestående kravet. Shutterstock