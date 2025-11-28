Over 180 mennesker omkommer i flommen i Sørøst-Asia, og redningsarbeidet intensiveres

HQ

Dødstallet etter alvorlige oversvømmelser i Sørøst-Asia har steget til minst 183. Indonesia, Thailand og Malaysia kappes om å redde strandede innbyggere og gjenopprette viktige tjenester etter flere dager med syklondrevet regn.

Indonesia har bekreftet 94 dødsfall, de fleste av dem på Sumatra, der hele lokalsamfunn fortsatt er avskåret fra omverdenen, og nødetatene fortsatt jobber med å gjenopprette strøm og kommunikasjon. Myndighetene fortsetter å fly inn nødhjelp til isolerte områder mens vannstanden sakte synker.

Thailand rapporterte om 87 dødsfall i de sørlige provinsene, og mer enn 3,5 millioner mennesker er berørt. Hat Yai, den verst rammede byen, sto fortsatt under vann på fredag, mens innbyggerne så på de omfattende skadene og opplevde strømbrudd.

I Malaysia, 2 dødsfall. Stormen Senyar har avtatt etter at den nådde land, men det er fortsatt ventet kraftig regn og grov sjø. Rundt 30 000 evakuerte er fortsatt innlosjert i tilfluktsrom, mens myndighetene jobber for å få hjem hundrevis av malaysiere som er strandet på flomrammede hoteller i Thailand.