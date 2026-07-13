Over 2 700 mennesker antas å ha omkommet som følge av hetebølger i England og Wales allerede denne sommeren

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Med den ekstreme varmen som store deler av Europa har opplevd de siste par månedene, har det blitt ganske vanlig at ulike land kommer med anslag over antall «overskuddsdødsfall» som har skjedd på grunn av temperaturtoppene. Tyskland har allerede anslått over 5 000 varmerelaterte dødsfall, og tall fra Verdens helseorganisasjon tidligere i sommer viste at tallet var på minst 1 300 i hele Europa.

Nå har det kommet informasjon som dekker England og Wales, og eksperter antyder at over 2 700 varmerelaterte dødsfall er registrert i de to landene. Ifølge BBC News er dette kun et anslag fra mai og juni, noe som betyr at det foreløpig ikke er inkludert data fra den nylige hetebølgen i juli.

Dette kommer i kjølvannet av at Storbritannia har opplevd en av sine hittil varmeste somre noensinne, blant annet med sjeldne varsler om ekstrem varme» som ble utstedt før landets nye temperaturrekord ble satt i juni.