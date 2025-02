Over 2000 lik begravet i Goma midt under den pågående våpenhvilen i konflikten Innbyggere og hjelpeorganisasjoner skynder seg for å forhindre sykdomsspredning etter brutale kamper.

HQ Mens kampen om Goma i Den demokratiske republikken Kongo går mot slutten, utspiller det seg en hjerteskjærende oppgave: Mer enn 2000 lik skal begraves etter flere dager med voldelige sammenstøt mellom den kongolesiske hæren og M23-opprørerne. Våpenhvilen, som M23 erklærte 4. februar 2025, gir en kort pause i kaoset, men omfanget av ødeleggelsene er fortsatt svimlende. Sykehusene er overveldet av nesten 3000 skadde, og likhusene sliter med å ta hånd om de økende skadene. Til tross for den skjøre våpenhvilen rapporteres det fortsatt om sporadisk skyting og plyndring, noe som understreker den anspente stemningen. Lokalbefolkningen, sammen med hjelpeorganisasjoner som Den internasjonale Røde Kors-komiteen, jobber utrettelig for å begrave de døde og forhindre en folkehelsekrise. Ifølge OCHA ble minst 900 mennesker drept og nesten 3000 såret i løpet av de dagene kampene i Goma pågikk før byen ble inntatt, og mange av likene ligger fortsatt i gatene. Shutterstock