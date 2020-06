Over 25 EA-spill plutselig lagt til på Steam

Du ser på Annonser

I oktober begynte EA å hinte ganske klart til at selskapet ville legge ut flere av spillene sine på Steam igjen etter flere år med et dårlig forhold, og etter en ganske treg start har slusene blitt åpnet veldig mye i dag.

EA har nemlig lagt ut over 25 spill på Steam nå, og selv om storspill som Apex Legends, Battlefield V, Titanfall 2, The Sims 4 og Mass Effect 3 ikke har tatt steget enda skal man ikke klage over Dragon Age-serien, Unravel-spillene, Crysis 3 og resten av spillene du finner her. Spesielt ikke når mange av dem er kraftig satt ned i pris.

På toppen av det hele skal EA Access også bli tilgjengelig på Steam senere i sommer, noe som betyr enda flere tilbud og demoer.