Selv om både PlayStation 5 og Xbox Series selger ganske bra sier verken Sony eller Microsoft seg helt fornøyde siden en rekke ting har gjort sitt for at salget ikke går like raskt som håpet. Likevel er det verd å merke seg at Sony har fått en liten opptur.

Selskapet forteller nemlig at PlayStation 5 hadde sin beste måned noen gang i desember slik at det ble solgt omtrent 5 millioner enheter de siste tre månedene av 2022. Dette betyr at det totalt har blitt solgt over 30 millioner PS5-konsoller.