Over 40 drept i et gjengangrep på Haiti, blant dem mange som hadde flyktet fra volden

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Minst 47 mennesker er drept i Haiti, 22 er såret, og noen kan fortsatt være savnet, etter et angrep av en kriminell gjeng i Kenscoff, en kommune nær hovedstaden Port-au-Prince – et strategisk viktig sted for gjengene som kontrollerer det meste av den haitiske hovedstaden, siden den har utsikt over mange adkomstveier til byen.

Angrepet skjedde om natten, og dusinvis av mennesker ble drept og boliger satt i brann. Noen ble bortført og deretter henrettet, blant dem mange som befant seg i en kirke som ga ly til mennesker som var på flukt fra volden. Noen vitner opplyste at dusinvis av politibetjenter forsøkte å slå tilbake angrepet, og at noen ble skadet; det ble ikke registrert noen gjengmedlemmer blant de omkomne.

Ifølge FN-tall førte gjengvolden i Haiti til minst 2 310 dødsfall, 1 106 skadde, minst 99 bortføringer og 699 ofre for seksuell vold i løpet av de første fem månedene av 2026. Spesielt Kenscoff har vært utsatt for en rekke vedvarende angrep siden 2025, da kriminelle gjenger drepte over 260 mennesker og ødela 200 hjem, noe som tvang over 3 000 mennesker til å flykte.