Over 40 partnere vil være involvert i Galaxies Gaming Showcase

Senere denne måneden har vi en spillutstilling å se frem til. Vi snakker ikke om Mario Kart World Direct, eller kanskje til og med Borderlands 4 PlayStation -showet som ble lovet til våren. I stedet er det snakk om Galaxies Gaming Showcase.

Dette arrangementet vil samle massevis av bransjenavn for en times lang sending som vil tilby "verdenspremierer, eksklusive spillavsløringer og overraskende kunngjøringer," og nå vet vi de 40+ bekreftede partnerne som vil være involvert, og likeledes noen få spill som definitivt kommer til å vises også.

Før vi kommer til listen over partnere, inkluderer spillene som vi med sikkerhet vet vil være til stede Jagexs Runescape: Dragonwilds, Remedys FBC: Firebreak, Legion Studios Covenant, Apeirogon Games ' LAPD 2195, Krafton-publisert Rivals Hover League, FuturLabs PowerWash Simulator 2, Moju Studios ' Asuka The Ascent, SonderingEmily's Lily's World XD og Two Stamp's Hear Tell of Hauntings.

Den fullstendige listen over partnere er som følger :



Amplified Games



Amplifier



Apeirogon Games



Astro Logical



Beautiful Glitch



Bossa Studios



Chamo Games



Code Coven



Crytivo



Utvikler Dob



Dreamhaven



Fireshine Games



FuturLab



Jagex



Kepler Interactive



Kinetic



Konami



Krafton Inc.



Lab Seed



Legion Studio



Megabit



MidWest Games



MoJu Studios



Nebule Games



Necrosoft



Nekki



Null Games



Oro Interactive



Pantaloon



Pixel Maniacs



Playstack



Remedy



Saber Interactive



Secret Mode



SonderingEmily



Team 17



The CoLab Games



Tiny Dragon



Two Stamp



Void Interactive



De som ser showet vil også være kvalifisert for en gratis kopi av Black Desert Online, som blir servert som en Twitch Drop.

Galaxies Gaming Showcase vil finne sted 17. april kl. 20:00 BST / 21:00 CEST.