Over 400 arrestasjoner i opptøyer etter at Paris Saint-Germain vant Champions League

Paris Saint-Germains seier over Arsenal i Champions League-finalen resulterte i en natt med opptøyer i den franske hovedstaden, og lokale rapporter sier at det har vært over 280 arrestasjoner i Paris, 416 totalt i landet, med flere skadde politibetjenter og politiet som brukte tåregass for å spre folkemengdene i sentrum av byen.

Dette var opptøyer som ligner på fjorårets, som overveldet sikkerhetsstyrkene og endte med at to personer døde. Denne gangen var myndighetene ifølge innenriksminister Laurent Nuñez bedre forberedt, med 8000 politifolk utplassert i Paris og 22 000 i hele Frankrike, men Nuñez beskrev likevel hendelsene som uakseptable.

Til tross for at kampen startet tre timer tidligere enn vanlig, ble den avsluttet nesten kl. 21 etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse, og da den var over, strømmet tusenvis av fans til Champs-Élysées, tente nødbluss og fyrverkeri, brente elsykler og forstyrret buss-, tog- og togtrafikken. Minst seks biler ble skadet i bråket, i tillegg til at noen butikker fikk knust glass.

Den offisielle feiringen av tittelen vil finne sted søndag ettermiddag, med laget som skal torse gjennom byen og bli ønsket velkommen av Frankrikes president Emmanuel Macron.