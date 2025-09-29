Over 50 % av japanske utviklere bruker nå generativ AI i spillutviklingen

HQ

Vi har hørt en stund at kunstig intelligens kommer til å snike seg inn i mediene våre, og nå ser det ut til at den er kommet for å bli. Ifølge en rapport fra Japans Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) bruker 51 % av japanske spillselskaper nå generativ AI på en eller annen måte i spillutviklingen.

Ifølge CESA-rapporten (takk, Automaton) er det vanligste bruksområdet for kunstig intelligens bildegenerering, blant annet for å skape visuelle ressurser for karakterer. Deretter følger generering av historier og tekst, mens resten av AI-bruken består av programmeringsstøtte.

32 % av spillselskapene som CESA har spurt i forbindelse med rapporten, ser ut til å bruke kunstig intelligens til å skape en egen spillmotor. CESAs medlemmer inkluderer merkevarer som Sega og Capcom, som ble undersøkt som en del av denne rapporten.

Selv om dette kan virke dystert, er det fortsatt store japanske selskaper som foreløpig unngår AI for å se hvor teknologien tar veien.