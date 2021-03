Over 50% av spillerne har fullført Ghost of Tsushima

Du ser på Annonser

Data har flere ganger vis at selv om store, suksessfulle spill selger flere millioner eksemplarer, så er det ikke i nærheten så mange som faktisk fullfører spillene. Noen spill har en fullføringsrate på under 20% for eksempel.

Men Ghost of Tsushima er visst en liten sjeldenhet, for det har nå en fullføringsrate på over 50%. Det har Ungeek funnet ut av, og notert at 50,2% har fått "Mono No Aware"-troféet, som man får når man fullfører kampanjen.

Det inntar altså en andreplass over de mest fullførte spillene på PlayStation 4, like etter Spider-Man på 50,8%.