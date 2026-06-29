Over 550 filmer og TV-serier vil snart bli fjernet fra PlayStation-brukernes digitale biblioteker

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I et nytt trekk som viser at fysiske medier er et stadig viktigere format vi må beskytte for enhver pris, har det blitt avslørt at brukere som har kjøpt filmer og TV-serier fra produksjonsselskapet Studio Canal via PlayStation Store snart vil miste tilgangen til mye av dette innholdet.

I en melding sendt til brukerne før helgen har Sony opplyst at fra 1. september 2026 vil rundt 550 titler bli fjernet fra PlayStation Store, og at dette innebærer at alle som eier disse produktene ganske enkelt vil miste tilgangen til dem. Det mest frustrerende for fansen er at det ikke ser ut til å være noen ordning for refusjon eller kompensasjon for de som nå mister tilgangen til innholdet de har betalt for.

PlayStation Store uttaler seg spesifikt om saken: "Fra 1. september 2026 vil du, på grunn av våre lisensavtaler for innhold, ikke lenger kunne få tilgang til innholdet du tidligere har kjøpt fra Studio Canal, og det vil bli fjernet fra videobiblioteket ditt."

Når det gjelder den komplette listen over prosjekter som blir fjernet fra utvalget, kan du gå hit for å se den i sin helhet og finne ut hvilket innhold du eier som snart vil bli tatt fra deg.

Dette beviser nok en gang at det er viktig å ta vare på fysiske medier, ettersom digitale kjøp oftest innebærer avtaler der du lisensierer det aktuelle produktet så lenge selgeren tilbyr det - noe som betyr at når produktet fjernes fra utvalget eller tas ned, kan det tas fra deg uten at du har noe å stille opp med. Dette er ofte nedfelt i lisensavtalen når du kjøper et digitalt produkt, men det endrer ikke det faktum at det er en forbrukerfiendtlig holdning som fører til at kjøperen taper uten å ha noe juridisk grunnlag å stå på.