Over 60 døde i en forferdelig brann på et brennende kjøpesenter i Irak Dårlig byggekvalitet til tross for at senteret var nytt, møtte uforberedt brannsikkerhetstjeneste.

HQ Mens vi stadig hører om skogbranner rundt om i verden om sommeren, som setter både dyreliv og menneskeliv i fare, kommer dagens hjerteskjærende brannnyhet fra en annen kilde. Et helt kjøpesenter ble satt i brann i Kut i Irak, og minst 61 mennesker omkom, ifølge The New York Times. Lokalbefolkningen legger skylden på byggekvaliteten (ikke alderen, ettersom kjøpesenteret faktisk ble åpnet nylig) på den fem etasjer høye bygningen, som så ble møtt med den svake lokale kapasiteten mot branner. Brannen startet i går og varte over natten, og tok 61 menneskeliv, inkludert barn. Som vanlig i slike tilfeller ser det ut til at røykpusting var hovedårsaken til dødsfallet, mens 14 fullstendig utbrente lik ennå ikke er identifisert. Når det gjelder brannårsaken, tyder alt på at det var en elektrisk feil, og brannstiftelse ser ut til å være utelukket så lenge etterforskningen pågår.