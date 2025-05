Over 670 000 mennesker deltar i FC Barcelonas parade

HQ

FC Barcelona ble LaLiga-mestere torsdag, med to kamper igjen av turneringen. En perfekt avslutning på en dominerende sesong, der Hansi Flick har revolusjonert laget og gitt den ekstremt unge troppen stil og personlighet, noe som har resultert i tre hjemlige titler (Liga, Copa, Supercopa) og en utmerket sesong i Champions League, som ikke gikk upåaktet hen til tross for at de ble slått ut.

Etter en blank 2024-sesong kan culers to år senere glede seg over nok en ligatittel, og 630 000 deltok i feiringen i Barcelonas gater. Paraden fant sted fredag ettermiddag, med avgang fra Spotify Camp Nou til Arc de Triomf, med bussen som viste de tre trofeene som ble vunnet i år.

Følelsen var at like mye som en feiring av de nåværende suksessene, er det en bekreftelse på fremtiden, med spillere som er kalt til å skrive historie i Barcelona i årene som kommer. 670 000 mennesker deltok på deler av feiringen i byen, anslås det.