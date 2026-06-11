Over 70 prosent av spillerne av « Street Fighter 6 » er mellom 15 og 25 år

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Det er ofte et problem at spillere vender seg bort fra sine favorittserier når de blir eldre og går videre til høyere utdanning, karrierer, stifter familie og så videre. Det er ofte vanskelig å nå et yngre publikum, noe som betyr at mange serier sitter fast med en aldrende fanbase som krymper for hver nye utgivelse.

Nylig advarte for eksempel Square Enix om akkurat dette når det gjelder Final Fantasy, men Capcom, derimot, ser ikke ut til å ha dette problemet. Alt de har rørt ved i lang tid har blitt til gull, og det ser ut til at de med Street Fighter 6 har oppnådd det andre bare kan drømme om.

I et intervju med Game Spark ble produsent Shuhei Matsumoto spurt om hvorfor det er så mange helt nye spillere i den kommende sesong 4 av Street Fighter 6. Han avslørte at over 70 % av Street Fighter 6 -spillerne i dag er mellom 15 og 25 år (oversatt med Copilot):

«Først og fremst har antallet nye brukere og unge spillere økt enormt i Street Fighter 6. Tidligere utgjorde personer i alderen 35 til 40 den største målgruppen, men i SF6 er det personer i alderen 15 til 25 som dominerer, og de utgjør faktisk mer enn 70 prosent av spillerbasen.

«I denne sammenhengen får jeg følelsen av at det faktum at Street Fighter 6 har så mange helt nye karakterer, virkelig blir verdsatt.»

Kort sagt har Street Fighter i dag et ganske gjennomgående ungt publikum som ikke har det samme behovet for å se gamle figurer komme tilbake, noe som kanskje ikke er så overraskende når en betydelig andel av brukerne ikke engang var født da Street Fighter IV hadde premiere i 2008. Det er imidlertid ikke den eneste grunnen; Matsumoto tenker også på fremtiden :

«Som merkevare mener vi også at det å øke antallet nye karakterer er bra for Street Fighters fremtidige historie. Ut fra det perspektivet har vi denne gangen laget en karakterliste som hovedsakelig består av nye karakterer.»

Alle karakterene i Year 4 er helt nye i den forstand at de aldri har vært spillbare før. Arjun og Yasmine er begge nyopprettede, mens Bosch dukket opp i World Tour som en rival (men var ikke spillbar). Den fjerde og siste karakteren er Final Fantasy VII-ikonet Tifa, som også gjør sin Street Fighter-debut.