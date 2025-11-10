Over en million mennesker er drevet på flukt etter at supertyfonen Fung-wong har rammet Filippinene

HQ

Supertyfonen Fung-wong feide over Filippinene mandag, etterlot seg minst to døde og tvang mer enn 1,4 millioner mennesker til å evakuere mens landet ble rammet av alvorlige oversvømmelser, jordskred og omfattende skader.

Myndighetene sa at uværet utløste flom, stormflo og vindkast av stormstyrke i flere regioner, og var den kraftigste tyfonen som har truet øygruppen på mange år.

Masseevakueringer og omfattende skader

I Pandan, Catanduanes, nådde vannmassene hustakene og skyllet bort hus, og redningsmannskaper måtte redde innbyggere som var fanget på toppen av bygninger. En person druknet i provinsen, mens en annen ble drept da huset hennes kollapset i Eastern Samar, opplyser myndighetene.

Stormen, som opprinnelig ble klassifisert som en supertyfon, svekket seg noe da den krysset Luzon, men opprettholdt vedvarende vind på 165 km/t og vindkast på over 275 km/t, ifølge PAGASA. Det er ventet at den vil fortsette å svekkes når den beveger seg nordover mot Taiwan.

Ifølge NDRRMC har mer enn 6 000 evakueringssentre åpnet for å gi husly til rundt 92 000 familier, mens det pågår vurderinger av skader på hjem og infrastruktur.

Fung-wong ankom bare noen dager etter tyfonen Kalmaegi, som forårsaket betydelige tap av menneskeliv og tvang leteaksjoner til å ta en pause på grunn av farlige forhold. Forskere advarer om at klimakrisen fører til at kraftige stormer blir hyppigere, og Filippinene har opplevd en kraftig økning i antall supertyfoner de siste tiårene.

President Ferdinand Marcos jr. erklærte unntakstilstand i forrige uke, i påvente av ytterligere konsekvenser fra Fung-wong etter ødeleggelsene forårsaket av Kalmaegi.