Over en million mennesker er evakuert fra hjemmene sine i Kina på grunn av tyfonen

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Kinesiske myndigheter har evakuert mer enn én million mennesker fra hjemmene sine i det østlige Kina etter at tyfonen Dolphin nådde land. Tyfonen har ført til at nesten 1 000 flyvninger er blitt kansellert bare i Shanghai, og har også lammet transporten i hele regionen på grunn av kraftig regn.

Siden den kom, har Dolphin blitt nedgradert til en tropisk storm, men det er fortsatt advarsler om kraftig regn, alvorlige oversvømmelser og fare for jordskred frem til midten av uken, mens stormen beveger seg nordover. Den nådde en maksimal hastighet på 150 km/t da den kom til Zhejiang-provinsen på søndag. En time senere traff den land for andre gang, denne gangen i byen Wenzhou.

Myndighetene oppfordrer befolkningen til å unngå utendørsaktiviteter. Ifølge BBC News forblir flere turistattraksjoner stengt. Det foreligger ingen rapporter om omkomne på tidspunktet for denne artikkelen, men enkelte statlige medier har rapportert om en savnet niårig gutt, som antas å ha blitt ført ut i havet av stormen.

Feilinformasjon om stormen har flommet over internett i Kina. Allerede nå er to personer blitt pågrepet for å ha spredt feilinformasjon om stormen, blant annet AI-genererte videoer og omredigert filmmateriale.