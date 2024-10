Over fire millioner dollar for en baseball: Ohtani slår alle tiders budrekord Shohei Ohtani "50-50" ball er solgt til rekordpris hos auksjonshuset Goldin, den største summen noensinne for en ball.

HQ 4 392 000 millioner dollar: Det er summen noen (foreløpig uidentifisert) har betalt for en baseball, den største summen som noensinne er betalt for en ball i noen idrett i historien, ifølge auksjonshuset Godin. Det er ballen som Shohei Ohtani slo homerun på 19. september med Los Angeles Dodgers, et historisk øyeblikk fordi den japanske spilleren slo sin 50. homerun og stjal sin 50. base for sesongen, en "50-50-ball", noe ingen annen spiller har klart å nå i løpet av en enkelt sesong før. 4,3 millioner dollar er et forbløffende tall, over en million høyere enn den forrige rekordholderen, 70-tallshomerunballen i 1998-sesongen av Mark McGwire fra St Louis Cardinals, som ble solgt for 3,05 millioner. Ballen ble auksjonert bort av auksjonshuset Goldin i løpet av en tre uker lang prosess. "Vi mottok bud fra hele verden, et bevis på betydningen av dette ikoniske samleobjektet og Ohtanis innvirkning på idretten, og jeg er begeistret på vegne av den vinnende budgiveren", sier Ken Goldin, administrerende direktør i Goldin, til CNN. To tilskuere hevder imidlertid å være de rettmessige eierne av ballen, ettersom de kjempet om å fange ballen under kampen. Ifølge Goldin ble det inngått en avtale mellom alle parter før auksjonen ble gjennomført. MLB