Over fire millioner Sonic-spill ble solgt i 2020 tross mangel på nye titler

Sonic the Hedgehog-serien har som kjent dalt kraftig i kvalitet de siste 20 årene, men at den blå tassen fortsatt er superpopulær er det ingen tvil om. Sega Sammy Holdings publiserte nylig sine salgstall for regnskapsåret og det er Sonic-serien som leder med 4,4 millioner solgte eksemplarer - tross at det ikke kom noen nye spill.

De fire titlene som har bidratt mest til dette er Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, Team Sonic Racing, Sonic Mania og Sonic Generations. Sistnevnte er litt overraskende med tanke på at det ble lansert for ti år siden.

Sega Sammy oppga også at Total War har solgt 4 millioner eksemplarer, Football Manager 3,8 millioner eksemplarer og Persona hadde solgt 3 millioner eksemplarer.