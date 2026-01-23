Over halvparten av PS5- og Xbox Series S/X-konsollene som ble solgt i USA i 2025, manglet diskstasjon

HQ

Det er ingen hemmelighet at fysiske formater er i ferd med å bli en saga blott, og selv for Switch 2 er det ikke lenger en selvfølge nå som de fleste spill lanseres på såkalte Game Key Cards, som kun fungerer som nøkler for nedlasting. Det betyr at kassetten som følger med spillet ikke inneholder selve spillet, noe som dessverre også gjelder for plater til andre formater.

Via Bluesky gir Circana analytiker Mat Piscatella en oppsummering av spillsalget i USA i 2025, inkludert maskinvare, som avslører to interessante detaljer. Den første gjelder fysisk spillsalg, nemlig at 49 % av alle PlayStation 5-konsoller som ble solgt i løpet av året, ikke hadde diskstasjon, og hvis vi ser på Xbox Series S/X, er tallet så høyt som 66 %. Dette betyr at vi kan forvente at mer enn halvparten av alle solgte konsoller ikke hadde diskettstasjon. Så forvent at fysiske spill vil avta ytterligere i fremtiden.

Den andre detaljen er at 13% av PlayStation 5-kjøpene var PlayStation 5 Pro, en konsoll som fikk en del kritikk da den ble utgitt på grunn av den høye prislappen. I 2024 avslørte Piscatella hvordan det hadde gått med PlayStation 4 Pro... som hadde blitt kjøpt av 13% av PlayStation 4-kjøperne. Kort sagt ser dette ut til å være markedsnivået for dyrere premiumkonsoller for Sony.