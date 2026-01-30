Over halvparten av spillselskapene bruker generative AI-verktøy, og nesten en tredjedel unngår å reise til USA, ifølge ny undersøkelse

HQ

Med mindre du har levd under en stein de siste årene, har du sannsynligvis blitt klar over at spillutvikling som karriere befinner seg i litt av en krise akkurat nå. Det er kanskje flere spill enn noensinne som når butikkhyllene, men det betyr også at konkurransen er hardere og hardere enn før, og at tusenvis av jobber forsvinner på et blunk.

Utenom oppsigelser er kanskje det største samtaleemnet innen spillutvikling akkurat nå generativ kunstig intelligens og bruken av denne. I GDCs siste undersøkelse ser vi at over 50 % av respondentene sier at generativ AI brukes i deres selskap og/eller avdeling, og 80 % av respondentene som bruker AI, sier at det først og fremst brukes i brainstorming/forskning.

52 % av arbeidstakerne - det samme antallet som sa at AI brukes i deres bedrift - sier at teknologien er dårlig for bransjen. Dette er en økning fra 30 % i fjor og bare 18 % året før. "Generative AI-verktøy kan være fordelaktige for spesifikke, ikke-kreative oppgaver som forbedrer effektiviteten og effektiviserer arbeidsflyten. Bruk i kreative prosesser eller i innhold som er rettet mot spillere, frarådes imidlertid på det sterkeste på grunn av etiske, juridiske, miljømessige og omdømmemessige bekymringer", var svaret fra GDCs eget interne AI-verktøy da de ble spurt om spillbransjen burde bruke genAI.

Et annet sted i rapporten ser vi at 31 % av arbeidstakerne som ikke er basert i USA, har kansellert planer om å reise dit på grunn av det nåværende regimet. Trumps grenser føles strammere enn noensinne, og 60 % av de ikke-amerikanske selskapene sier at innvandringspolitikken har påvirket deres evne eller ønske om å samarbeide med amerikanske selskaper.