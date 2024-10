Over hundre kvinnelige spillere protesterer mot FIFAs samarbeid med Saudi-Arabia

HQ

Saudi-Arabia har i årevis brukt oljepengene sine til å sponse idrettslag, ligaer, stadioner og til og med personer, som Rafa Nadal, som ble Saudi-Arabias "tennisambassadør" og fikk en gullracket i sin siste profesjonelle kamp mot Djokovic forrige helg.

Landet, som også investerer i filmer, temaparker og videospill, inngikk en avtale med FIFA gjennom Aramco, et majoritetseid statlig oljeselskap, om å sponse det neste verdensmesterskapet i fotball for menn i 2026 og verdensmesterskapet i fotball for kvinner i 2027.

Dette partnerskapet har vakt harme blant mange kvinnelige profesjonelle fotballspillere, og over hundre av dem har signert et brev der de ber FIFAs president Gianni Infantino om å avslutte dette partnerskapet på grunn av Saudi-Arabias manglende respekt for menneskerettighetene.

Saudi-Arabia har i årevis fått lov til å "sportsvaske" sitt kontroversielle image (ved å bruke sponsing og sportsbegivenheter for å trekke oppmerksomheten bort fra landets brudd på menneskerettighetene, inkludert dødsstraff bare for å protestere mot kronen), men disse kvinnelige spillerne vil ikke lukke øynene for landets kontinuerlige forfølgelse av LHBTQ+-personer og undertrykkelse av kvinner. De protesterer også spesifikt mot oljeselskapet Aramco, som de gir skylden for klimakrisen.

Brevet kan leses her. Det er signert av toppspillere fra mange forskjellige land, blant andre Jessie Fleming (Canada), Becky Sauerbrunn (USA), Vivianne Miedema (Nederland), Sofie Junge Pedersen (Danmark) og Maitane Lopez Millan (Spania).

I en uttalelse sendt til El País forsvarer FIFA partnerskapet og hevder at pengene vil bidra til å utvikle kvinnefotballen over hele verden, inkludert i Saudi-Arabia.