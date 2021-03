Over sju millioner har spilt Tekken 7

Du ser på Annonser

Det er nå rundt seks måneder siden Tekken 7 sist rapportere om deres milepæl - over seks millioner solgte eksemplarer - og allerede nå har Katsuhiro Harade, regissør og produsent for Tekken-serien, avslørt at over sju millioner nå har spilt spillet. Dette kom frem da Harada svarte en fan på Twitter, som du kan se på bildet nedenfor.

For øyeblikket er Tekken 7 i full sving med sin fjerde sesong, og det er flere nye karakterer på vei - balant annet karatemesteren Lidia Sobieska, som utover å kjempe mot fiender i Tekken 7-turneringen også er den polske statsministeren. Dessuten er nye kamplokasjoner også en del av sesong 4.

Det later til at Tekken 7 har fått vind i seilene igjen, og forhåpentligvis klarer de å holde på dette momentumet en stund fremover.