Over the Hill fastsetter en utgivelsesdato i oktober

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Over the Hill, spillet der du tar kontroll over en 4x4 og drar ut på offroad-turer, har endelig fått en utgivelsesdato. Spillet ga oss et innblikk i sin avslappede opplevelse gjennom en demo på Steam Next Fest, og nå er det snart klart til å vise seg i sin helhet, ettersom vi har fått en fullstendig utgivelsesdato.

Siden det ble avslørt, og etter hvert som folk har blitt mer og mer oppmerksomme på spillet der du er en liten bil på en stor reise, har « Over the Hill fått mer enn en million ønsker på ønskelister. I traileren nedenfor ser vi at « Over the Hill lanseres på Steam den 14. oktober. Det er litt over to måneder til vi får tak i hele spillet.

Over the Hill Det handler ikke om å komme seg raskt frem, men etter å ha brukt litt tid på demoen, er det tydelig at spillet har sin egen sjarm i den avslappede road trip-stemningen. Å spille med venner gjør også spillet mye morsommere, siden dere kan hjelpe hverandre med store manøvrer ved å hekte dere fast i hverandres biler og svinge dere oppover et fjell.