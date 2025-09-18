Over to millioner digitale skatere meldte seg inn på Skate i går

HQ

Det ville være en løgn å si at gårsdagens Early Access-lansering av Skate gikk helt knirkefritt, og mange rapporterte om problemer med ulike aspekter ved spillet. På den annen side er det nettopp derfor vi har Early Access, og fansen strømmet til for å spille.

Nå har den offisielle Threads -kontoen kunngjort at Skate allerede har tiltrukket seg over to millioner skatere til San Vansterdam, og vi forventer at dette tallet vil fortsette å vokse raskt.

Har du spilt det selv, og hva synes du?