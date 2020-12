Over to millioner PUBG Mobile-juksemakere bannlyst

Du ser på Annonser

Etter at Fortnite ble fjernet fra iOS kan vi gå ut i fra at Tencent tar alle muligheter de kan for å lokke publikumet over til PUBG Mobile. En måte å gjøre dette på er jo å forbedre spillet, og en annen er å sørge for at det ikke er fullt av juksemakere.

Nå meddeler de på Twitter at de har svinget med sin "ban pan" mer en noensinne før, og siden den 17. desember har langt over to millioner spillere blitt bannlyst på grunn av juks. Den vanligste formen for juks i spillet er røntgensyn og auto-aim.

Mens to millioner er mye, tilsvarer det kun 4% av det daglige antallet spillere. Men dette er virkelig et steg i riktig retning og vi krysser fingrene for at denne "ban pan" tas i bruk løpende og ikke legges på hylla.

Takk, Gamespot