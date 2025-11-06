Overcooked 2 er nå tilgjengelig på Nintendo Switch 2

HQ

Mens sommeren var en ganske utfordrende tid å være eier av Nintendo Switch 2 på grunn av mangelen på tilgjengelige spill, har høsten vært en mye, mye snillere periode. Tonnevis av spill har kommet til etterfølgersystemet, og dette vil bare øke ytterligere etter hvert som året skrider frem.

Nå har utvikleren Ghost Town Games og utgiveren Team17 kunngjort at Overcooked 2 er tilgjengelig på Switch 2 -enheter. Jepp, spillet har nettopp blitt lansert, noe som betyr at du kan gå til eShop for å få tak i en kopi av festspillet som har avsluttet så mange vennskap og forhold gjennom årene.

Når det gjelder hva denne versjonen av spillet tilbyr, blir vi fortalt at den har grafisk paritet med PC, tilbyr 4K / 60 FPS-spill når den er forankret, støtte for Camera Play gjennom GameChat slik at du kan fortelle hvem av vennene dine som er hvilke i et nivå, Game Share støtte for å gjøre det lettere for venner og familie å bli med på handlingen lokalt eller online, og til slutt kommer en ny karakter også med dette som er Pristine Platinum Platypus.

Hvis du allerede eier Overcooked 2 på Switch 1, er den gode nyheten at dine lagringsfiler og DLC også vil overføres til Switch 2 -versjonen, men du må betale for en oppgraderingspakke for å gå over til den nye utgaven, som koster £7,99/€9,99.

Se lanseringstraileren for Overcooked 2 på Switch 2 nedenfor.