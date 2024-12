Overcooked-utviklere kunngjør sin nye tittel Stage Fright

Overcooked, spillet der et team av venner prøver å koordinere et kjøkken under de merkeligste omstendigheter, har ødelagt utallige vennskap gjennom årene. På The Game Awards i kveld kunngjorde Ghost Town Games sitt nye spill kalt Stage Fright, og akkurat som Overcooked, handler det om teamarbeid.

Slik beskriver utviklerne tittelen:

Fra skaperne av den verdensomspennende sensasjonen OVERCOOKED! kommer "Stage Fright", en helt ny samarbeidsopplevelse for to spillere. Ta med vennen din på et fantastisk eventyr mens dere utforsker, løser rømningsrom, overvinner djevelske hindringer og løser et eldgammelt mysterium.

E t samarbeidseventyr: Stage Fright er fra grunnen av bygget opp som en samarbeidsopplevelse, full av kaotiske øyeblikk i Overcooked-stil og rømningsromlignende samarbeid. Spill på nettet eller, enda bedre, side om side.

med enkel tilgjengelighet: Designet med tanke på kommunikasjon og lagarbeid, og umiddelbart tilgjengelig for et bredt spekter av spillere. Utfordringen ligger i hodet, ikke i fingertuppene!

i en spennende og mystisk by: Veiled Drew, Blake og Charlie gjennom en sjarmerende oppveksthistorie med ekte hjerte og minneverdige karakterer. Bytt mellom de to barna etter hvert som historien rulles opp fra to unike perspektiver.

Spørsmålet er om Josef Fares svetter voldsomt akkurat nå. Verken plattformer eller utgivelsesdatoer er dessverre ikke kjent på nåværende tidspunkt. Sjekk ut traileren og bildene nedenfor.