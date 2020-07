Du ser på Annonser

Tidligere denne måneden slapp Ghost Town Games en gratis sommeroppdatering kalt "Sun's Out Buns Out" til PC-versjonen av Overcooked 2. Da meddelte de at den skulle bli tilgjengelig på PlayStation 4, Switch og Xbox One senere.

Og "senere" er tydeligvis nå. Dermed kan du uavhengig av format laste ned Sun's Out Buns Out med to nye kokker, nye baner og nye måltider som skal tilberedes, og det raskt.