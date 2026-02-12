Overdreven bruk av sosiale medier er ikke en avhengighet, sier Instagram-sjef

HQ

En stor rettssak har startet i Los Angeles, og den kan komme til å avgjøre om sosiale medier virkelig er skadelige for unge mennesker. Vi ser allerede at noen store regjeringer forbyr sosiale medier for dem som er under en viss aldersgrense. Australia, for eksempel, forbyr sosiale medier for brukere under 16 år, ettersom det er økende bekymring for at sosiale medier er i ferd med å bli avhengighetsskapende og skadelige for unge brukeres psykiske helse.

I rettssaken i Los Angeles vil store personligheter og ledere for store sosiale medieselskaper vitne, ettersom saksøkeren som leder saken mot Meta, YouTube og flere andre, forsøker å bevise at tilgangen til sosiale medier har skadet deres egen og andres mentale helse.

TikTok og Snapchat var også navngitt i søksmålet, men inngikk forlik før en rettssak kunne finne sted. Instagrams Adam Mosseri er den første sjefen for sosiale medier som skal vitne. Etter å ha drevet Instagram i åtte år er Mosseri et av de største navnene i sosiale medier, og ifølge BBC hevdet han at overdreven bruk av Instagram kan være problematisk, men at det ikke utgjør en avhengighet.

"Det er viktig å skille mellom klinisk avhengighet og problematisk bruk", sa han. "Jeg har sikkert sagt at jeg har vært avhengig av en Netflix-serie når jeg har sett på den veldig sent en kveld, men jeg tror ikke det er det samme som klinisk avhengighet."

Mosseri sa også at han ikke var ekspert på avhengighet etter ytterligere utspørring. Da han ble bedt om å svare på hovedsaksøkerens lengste bruk av Instagram i 16 timer på én dag, sa Mosseri "Det høres ut som problematisk bruk."

Hva tror du, skaper Instagram en avhengighetsskapende loop?

