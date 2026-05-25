Overdreven bruk av sosiale medier er skadelig for deg, viser en studie

HQ

Vi har nok alle visst at overdreven bruk av sosiale medier er skadelig for velværet. Men det er likevel alltid godt å ha solide bevis for det man tror på.

Ifølge BBC har Wellbeing Research Centre ved University of Oxford publisert The World Happiness Report, og nå vet vi at for mye sosiale medier er spesielt ille for jenter i den vestlige verden.

Men ikke alle sosiale medier er dårlige, ifølge Michael Plant, stipendiat ved Wellbeing Research Centre.

"Hvis du bruker sosiale medier en time om dagen, er det flott, for da er du i kontakt med andre. Men rapporten viste en sammenheng mellom at jo mer tid du bruker på sosiale medier, desto større er tapet av velvære. Jeg var opprinnelig skeptisk til den negative effekten av sosiale medier, men bevisene tårner seg opp."

Og vi må alle akseptere at sosiale medier er kommet for å bli. Det er som en pandoras eske, som ikke kan lukkes lenger, slik Plant fortsetter. Men vi som voksne kan fokusere på hvordan vi bruker sosiale medier.

"Det handler om å være realistisk og se på seg selv - plattformene vil ikke stoppe deg, og myndighetene, hvis du er voksen, vil ikke innføre restriksjoner, så det er opp til deg."

Så nå vet vi det.