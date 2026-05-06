"Overdrevet tolkning": Mbappé og Carreras svarer på rykter om konflikt i Real Madrids garderobe

To Real Madrid-spillere, Kylian Mbappé og Álvaro Carreras, har vært i stormens øye de siste dagene på grunn av rykter om deres holdninger, som angivelig har skapt uro i garderoben i en komplisert sesongavslutning. Mbappé har fått mye kritikk for å ha lagt ut bilder fra turen til Sardinia med samboeren sin den siste helgen, og mange mener at han ikke viser respekt for lagkameratene sine og ikke går på kompromiss med laget.

Mbappé fikk lov til å ta noen fridager og dra på en reise mens han kom seg etter en skade, men bildene falt ikke i god jord hos fansen, og mange ba om at han skulle sparkes fra laget, ettersom han har scoret få mål etter at han kom tilbake fra kneskaden. For å stoppe bråket sendte Mbappés entourage ut en uttalelse tirsdag, der de forklarte at Mbappés reise var godkjent av klubben.

"Kylian Mbappés rekonvalesensperiode blir strengt overvåket av Real Madrid. Noe av kritikken stammer fra en overdrevet tolkning som ikke gjenspeiler virkeligheten og Kylians engasjement for laget", sier kilder nær spissen til Agence France-Presse.

Samtidig signaliserte andre rapporter at forsvarsspilleren Álvaro Carreras, som ikke har spilt mye i det siste under Álvaro Arbeloa, var i konflikt med resten av spillerne og staben, og noen rapporter antydet til og med at lagkamerat Antonio Rüdiger ga ham en ørefik. Carreras selv skrev på Instagram tirsdag kveld for å stoppe ryktene, og beskrev det som skjedde med Rüdiger som en "isolert hendelse".

"De siste dagene har det dukket opp visse insinuasjoner og kommentarer om meg som ikke er sanne. Mitt engasjement for denne klubben og for trenerne jeg har hatt har vært urokkelig fra dag én, og det vil det fortsette å være. Siden jeg kom tilbake, har jeg alltid jobbet med den største profesjonalitet, respekt og dedikasjon. Jeg har kjempet veldig hardt for å oppfylle drømmen min om å komme hjem.

"Når det gjelder hendelsen med en lagkamerat, var det en mindre, isolert sak som allerede er løst. Jeg har et utmerket forhold til hele laget."

Real Madrid har fortsatt fire kamper igjen, inkludert en Clásico mot Barcelona på søndag: Hvis de ikke vinner den kampen, vil Barça bli kronet som ligavinnere der, noe som aldri har skjedd i historien. Mbappé vil gjennomgå tester på onsdag for å avgjøre om han er i stand til å spille på søndag.