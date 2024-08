Overhype Studios om Menaces vanskelighetsgrad: "Mange er bekymret for at det kommer til å bli et enkelt spill... det er det ikke"

HQ

Strategifans over hele verden er uten tvil svært spente på å lære mer om den neste tittelen fra utvikleren Overhype Studios, det samme teamet som står bak det berømte og notorisk vanskelige Battle Brothers. Med denne kommende tittelen i tankene - og kjent som Menace - et veldig annerledes prosjekt enn det teamet tidligere er kjent for, har det vært en del snakk om at spillet vil ofre litt av den ikoniske utfordringen for å gjøre det mer tilgjengelig og spennende for et bredere publikum. Ifølge kreativ direktør Paul Taaks vil dette absolutt ikke være tilfelle.

Da jeg snakket med Taaks på Gamescom, fortalte han meg: "Ja, så for det første er det mange som er bekymret for at det kommer til å bli et enkelt spill ... det er det ikke. Det kommer til å være veldig komplekst, men vi prøver å gjøre det litt mindre frustrerende for spillerne, og vi vil også at spillerne faktisk skal komme lettere inn i det. Så det må være enkelt i starten, for så å bli vanskeligere, mens Battle Brothers er veldig vanskelig i starten, og så blir det lettere."

Du kan selvsagt være sikker på at et utfordrende og komplekst strategispill er på vei når Menace kommer. For å lære mer om spillet og hvorfor Overhype bestemte seg for å gå bort fra fantasy-settingen for å utforske kosmos, må du huske å se hele intervjuet nedenfor.