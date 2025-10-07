Overlev dødsløpet i et arkadebasert roguelike-spill Broken Race
4KRISIS, et rent kvinnelig utviklingsteam, viser oss dette brutale arkade roguelike kjørespillet.
Når du ser for deg et kappløp på liv og død, der det finnes tusen og én måte å oppgradere kjøretøyet ditt på, men hvor enhver liten feil eller et lite treff fra motstanderne betyr den visse død, tror du da at du ville klart deg uten å konfrontere eller angripe rivalene dine? Vel, det er det utviklerne i det Zaragoza-baserte studioet 4KRISIS, et rent kvinnelig team, har kommet opp med, og nå presenterer de Broken Race som en del av Out of Bounds-arrangementet.
I Broken Race må vi unnvike og kjøre i full fart til mållinjen, en enkel oppgave på papiret, men der alle sjåførene vil forsøke å dytte deg av veien. Alt du trenger å stole på er kjøreferdighetene dine og ulike oppgraderinger for å gjøre kjøretøyet ditt så raskt, manøvrerbart eller tøft som mulig. Husk: Du må bare fullføre løpet.
Sjekk ut de første skjermbildene for Broken Race nedenfor.