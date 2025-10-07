Overlev dødsløpet i et arkadebasert roguelike-spill Broken Race

Når du ser for deg et kappløp på liv og død, der det finnes tusen og én måte å oppgradere kjøretøyet ditt på, men hvor enhver liten feil eller et lite treff fra motstanderne betyr den visse død, tror du da at du ville klart deg uten å konfrontere eller angripe rivalene dine? Vel, det er det utviklerne i det Zaragoza-baserte studioet 4KRISIS, et rent kvinnelig team, har kommet opp med, og nå presenterer de Broken Race som en del av Out of Bounds-arrangementet.

I Broken Race må vi unnvike og kjøre i full fart til mållinjen, en enkel oppgave på papiret, men der alle sjåførene vil forsøke å dytte deg av veien. Alt du trenger å stole på er kjøreferdighetene dine og ulike oppgraderinger for å gjøre kjøretøyet ditt så raskt, manøvrerbart eller tøft som mulig. Husk: Du må bare fullføre løpet.

Sjekk ut de første skjermbildene for Broken Race nedenfor.